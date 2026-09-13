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Стоматолог объяснил, от каких средств нужно отказаться при зубной боли

Стоматолог объяснил, от каких средств нужно отказаться при зубной боли

Некоторые народные методы не только бесполезны, но и опасны Врач-стоматолог, ортодонт Юнус Ахмурзаев в беседе с aif.

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