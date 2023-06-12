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Аналитик Камкин: авиационные учения НАТО Air Defender 23 являются сигналом для России

Аналитик Камкин: авиационные учения НАТО Air Defender 23 являются сигналом для России

На протяжении ближайших двух недель страны Североатлантического альянса будут отрабатывать военно-воздушные операции в ходе масштабных маневров Air Defender 23 на территории ФРГ.

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