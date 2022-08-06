Лос-Кабос (ATP). Медведев и Норри сыграют за титул

Даниил Медведев и Кэмерон Норри поборются за титул в Лос-Кабос. Сетка турнира здесь. Abierto de Tenis Mifel Лос-Кабос, Мексика 1 – 6 августа 2022 ATP 250 Призовой фонд – 822 110 долларов Отрытые корты, хард Финал Даниил Медведев (Россия) Кэмерон Норри (Великобритания) Дата проведения 7 августа, 05.
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