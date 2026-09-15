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Царьград

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Тьерри Мариани обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Сербии

Тьерри Мариани обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Сербии

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани обвиняет Евросоюз во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Сербии.

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