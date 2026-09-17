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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС сыграет с «Зенитом», ЦСКА встретится с «Игокеа»

УНИКС откроет турнир встречей с «Зенитом». ЦСКА сыграет с боснийским «Игокеа». Суперкубок Единой лиги ВТБ Москва, «ВТБ Арена» УНИКС – Зенит 17 сентября .

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