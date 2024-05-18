Ученые из Дании установили странную связь между алкоголизмом и гениальностью

Ученые из Дании попытались установить взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью.Мортен Хессе из Центра исследований Орхусского университета в Дании, а также ряд других ученых пытаются установить, есть ли взаимосвязь между творческой одаренностью и злоупотреблением алкогольными напитками.