Ученые из Дании установили странную связь между алкоголизмом и гениальностью

Ученые из Дании попытались установить взаимосвязь между алкоголизмом и гениальностью.Мортен Хессе из Центра исследований Орхусского университета в Дании, а также ряд других ученых пытаются установить, есть ли взаимосвязь между творческой одаренностью и злоупотреблением алкогольными напитками.
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