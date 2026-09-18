Маршрутки 63с и 64с вышли на линию в Астрахани

Жители Военного городка сегодня празднуют: на линии вновь появились маршрутки 63с и 64с. Напомним, на днях они внезапно пропали, доставив жителям микрорайона серьезные неудобства.
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