В Бурятии сотрудники полиции рассказали медикам, как уберечь себя и своих близких от происков ИТТ-злоумышленников

Начальник дежурной части МВД Бурятии Алдар Цыденов и руководитель Управления МВД России по г. Улан-Удэ Баир Галданов обсудили вопросы профилактики мошенничеств с сотрудниками системы здравоохранения региона.
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