Верность существует?

Женские страстиВерность существует? Мне 34, уже лет 6 работаю вахтами. И да, можете смеяться – измена жены, интрижка длиной в год, а дальше я все узнал.Вернуться к статье301НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24К сожалению,почти 100% женщин своей изменой считают только постоянные отношения с любовником,а разовые,извините,перепихоны они и за измену-то не считают. ( на работе,на отдыхе,на корпоративах по пьяни и т.п.) Поэтому статистические70-80% женских измен ( заметим,что это по опросам самих женщин,а их правдивость вызывает бо-о-льшое сомнение) спокойно превращаются в почти 100%. ( исключение составят только совсем больные женщины ).Наталия Гарига???? Серьезно? А когда это у нас мужик разовый перепихон считал изменой? :))))) Ваша бЯда, мальчики умывающиеся здесь целыми днями соплями, что вы путаете свои больные фантазии с реальностью. Брак - это не про то, с кем ты е"ешься, а про то, перед кем и как ты несешь обязательства. Я знаю семью, где мужик трахает все что движется - но при этом является прекрасным отцом и мужем и никто в их семье не загоняется по поводу его измен. А когда человек ничего из себя не представляет и ни на что в жизни не способен, он с радостью использует любой повод превратиться в дерьмо. Весело же - какая - никакая развлекуха в вашей убогой жизни :))))))А2Александр 24Вот и вся ваша женская логика. Я написал про женскую верность,а Вы тут же начали переводить стрелки на мужиков. Кстати,насчёт мальчиков.. Мне 73-й год и я уже давно ничем не умываюсь и больными фантазиями не страдаю. Это вы,молодухи,до сих пор озабочены.Наталия ГаригаА!!! Пардоньте, признаю свою ошибку. Своё г@вно не пахнет, да? Только чужое? :)))) Это ваша хваленая мужская логика, ага? :)))) Мы только сидеть и рассуждать целыми днями, поскольку член отсох, горазды о чужом г@овне, а свое в упор не замечаем? И, естественно, не обсуждаем? Еще раз. Какая разница о чьей верности мы говорим? Мужской или женской?А2Александр 24Ты точно озабоченная. Муж что ли бросил,не? Изменяла направо и налево? А иначе,чего ты так вызверилась?Наталия ГаригаИ да. Разрешите вам сделать комплимент. Вот не скажешь что вам 73 годика - рассуждаете как прыщавый подросток в период полового созревания :))))А2Александр 24Жаль,что Вы по умственному развитию и до подросткового возраста,похоже ,не дожили. Во всяком случае меня всегда учили,что к старшим надо обращаться на "Вы". Но,к сожалению,все Ваши комментарии свидетельствуют,что Вас,очень плохо учили,да и воспитали не очень. Не пишите-Ваши комментарии убоги и мне не интересны.Лариса Сергеевнавы немного перепутали. Это про мужчин. Секс вы за отношения не считаетеНаталия ГаригаСерьезно? А вы кто собственно такой, чтобы судить как меня воспитали? Старый импотент без мозгов, от скуки сидящий целыми днями в инете и учащий людей как жить? До кучи долбящийся в глазки? Я к вам именно на "Вы" и обращаюсь всю дорогу -вернитесь в реальность из своей старческий деменции. Другой вопрос, что я вас не уважаю - я не считаю, что я должна уважать того, кто считает себя выше других только на том основании, что про пердел на этой земле больше чем они. З. Ы. Вам никто не говорил, что ваши указания всем по барабану? Можете засунуть их себе в опу - им там самое место :)))))Наталия ГаригаНи то и ни другое. Я вызверелась от восторга от вашей гениальной мужской логики. Смотрите - вы постоянно говорите о моей озабоченности. У кого чего болит, тот о том и говорит, да? :))))Виктор Белогорцевбаба всегда скрывает свои похождения строя из себя белую и пушистую, мужик в отличии от неё врет преувеличивая свои победы, хвастаетсяВиктор Белогорцевздесь умываются соплями в основном бабьёВиктор Белогорцевстарухи озабочены больше молодухВиктор Белогорцевкогда бабью нечего предъявить они переходят на оскорбленияВиктор ЕршовГагара с какой зоны свалилась?ЕленаСекс вообще не повод для знакомства)ИСИван СеменовЛогично! Поэтому и надо трахать все что шевелится. Если в жены взял шлюху(не девочку), то надо заключить "е.бальный" договор где будет учтён животный инстинкт каждого из супругов. Мужик всегда должен спрашивать себя, нашёл ли он свой член на помойке,.. прежде чем ложаиться с "супругой" в постель или ему все по.уй? Чтобы не позориться, - запретить свадьбы вообще, да и роспись в заксе со свидетелями позора.ЕленаКак все тяжко в вашей жизни. Даже если ты взял в жены девочку.. то она очень быстро может распробовать что вокруг есть другие мужчины..это вообще не гарантия ничегоА2Александр 24Гарантии нет,но всё-таки какая-то надежда. А возьмёшь в жёны блядь ( на лбу-то не написано,кто она ),то тут уже полный писец.Наталия ГаригаВы бы лучше задавались вопросом где вы нашли свой член, когда е@ете все что движется. А то сами ни одной дырки не пропустите, а если у жены кто-то до вас был, то сразу за свой член переживать начинаете. Чего не переживаете когда в каждую дырку его суете?ЕленаВаши рассуждения наверное слишком древней эпохи принадлежат. Жизнь давно изменилась и чаще именно вторые браки счастливые бывают.и порой уже по ребенку от предыдущем брака у каждого есть.Виктор ЕршовЖаль! Но Вы даже не поняли о чем было написано. Видимо Вы крайне озобоченный человек. Подлечиться нужно.А2Александр 24Счастливо женат уже 47-й год. Наверное,с Вашей точки зрения,это глубокая древность,но за всё время ни одну минуточку не пожалел,что женился на одной и единственной. Кстати,все мои братья,а нас четверо,и все мои родственники,ни один не развёлся. Ну,а Вы второй раз замуж вышли и Вам повезло,поэтому этот опыт Вы и пытаетесь экстраполировать на всех остальных? Зря всё это.Наталия ГаригаЕще один носитель великой мужской логики. Всю дорогу рассуждающий о е@ле, но почему то озабоченными считающий других :)))) Кому тут, вы говорите, надо лечиться? :)))))ЕленаВы свой опыт я свой.ЕленаИ скорее всего ваши родители заложили вам это с детства эту модель поведения. Вот вы ее и придерживаетесь.ИСИван СеменовВы не умная женщина,.. - и видимо любительница орального секса?Виктор Белогорцевне смеши, ей не повезло она только создает видимость везенияВиктор Белогорцева что бывают умные тетки?Е Ваможет это не верность, но существует брезгливость и леньКомментировать
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