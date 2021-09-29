Женские страсти

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Верность существует?

Верность существует?

Мне 34, уже лет 6 работаю вахтами. И да, можете смеяться – измена жены, интрижка длиной в год, а дальше я все узнал.

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Александр 24
К сожалению,почти 100% женщин своей изменой считают только постоянные отношения с любовником,а разовые,извините,перепихоны они и за измену-то не считают. ( на работе,на отдыхе,на корпоративах по пьяни и т.п.) Поэтому статистические70-80% женских измен ( заметим,что это по опросам самих женщин,а их правдивость вызывает бо-о-льшое сомнение) спокойно превращаются в почти 100%. ( исключение составят только совсем больные женщины ).
Наталия Гарига
???? Серьезно? А когда это у нас мужик разовый перепихон считал изменой? :))))) Ваша бЯда, мальчики умывающиеся здесь целыми днями соплями, что вы путаете свои больные фантазии с реальностью. Брак - это не про то, с кем ты е"ешься, а про то, перед кем и как ты несешь обязательства. Я знаю семью, где мужик трахает все что движется - но при этом является прекрасным отцом и мужем и никто в их семье не загоняется по поводу его измен. А когда человек ничего из себя не представляет и ни на что в жизни не способен, он с радостью использует любой повод превратиться в дерьмо. Весело же - какая - никакая развлекуха в вашей убогой жизни :))))))
Александр 24
Вот и вся ваша женская логика. Я написал про женскую верность,а Вы тут же начали переводить стрелки на мужиков. Кстати,насчёт мальчиков.. Мне 73-й год и я уже давно ничем не умываюсь и больными фантазиями не страдаю. Это вы,молодухи,до сих пор озабочены.
Наталия Гарига
А!!! Пардоньте, признаю свою ошибку. Своё г@вно не пахнет, да? Только чужое? :)))) Это ваша хваленая мужская логика, ага? :)))) Мы только сидеть и рассуждать целыми днями, поскольку член отсох, горазды о чужом г@овне, а свое в упор не замечаем? И, естественно, не обсуждаем? Еще раз. Какая разница о чьей верности мы говорим? Мужской или женской?
Александр 24
Ты точно озабоченная. Муж что ли бросил,не? Изменяла направо и налево? А иначе,чего ты так вызверилась?
Наталия Гарига
И да. Разрешите вам сделать комплимент. Вот не скажешь что вам 73 годика - рассуждаете как прыщавый подросток в период полового созревания :))))
Александр 24
Жаль,что Вы по умственному развитию и до подросткового возраста,похоже ,не дожили. Во всяком случае меня всегда учили,что к старшим надо обращаться на "Вы". Но,к сожалению,все Ваши комментарии свидетельствуют,что Вас,очень плохо учили,да и воспитали не очень. Не пишите-Ваши комментарии убоги и мне не интересны.
Лариса Сергеевна
вы немного перепутали. Это про мужчин. Секс вы за отношения не считаете
Наталия Гарига
Серьезно? А вы кто собственно такой, чтобы судить как меня воспитали? Старый импотент без мозгов, от скуки сидящий целыми днями в инете и учащий людей как жить? До кучи долбящийся в глазки? Я к вам именно на "Вы" и обращаюсь всю дорогу -вернитесь в реальность из своей старческий деменции. Другой вопрос, что я вас не уважаю - я не считаю, что я должна уважать того, кто считает себя выше других только на том основании, что про пердел на этой земле больше чем они. З. Ы. Вам никто не говорил, что ваши указания всем по барабану? Можете засунуть их себе в опу - им там самое место :)))))
Наталия Гарига
Ни то и ни другое. Я вызверелась от восторга от вашей гениальной мужской логики. Смотрите - вы постоянно говорите о моей озабоченности. У кого чего болит, тот о том и говорит, да? :))))
Виктор Белогорцев
баба всегда скрывает свои похождения строя из себя белую и пушистую, мужик в отличии от неё врет преувеличивая свои победы, хвастается
Виктор Белогорцев
здесь умываются соплями в основном бабьё
Виктор Белогорцев
старухи озабочены больше молодух
Виктор Белогорцев
когда бабью нечего предъявить они переходят на оскорбления
Виктор Ершов
Гагара с какой зоны свалилась?
Елена
Секс вообще не повод для знакомства)
Иван Семенов
Логично! Поэтому и надо трахать все что шевелится. Если в жены взял шлюху(не девочку), то надо заключить "е.бальный" договор где будет учтён животный инстинкт каждого из супругов. Мужик всегда должен спрашивать себя, нашёл ли он свой член на помойке,.. прежде чем ложаиться с "супругой" в постель или ему все по.уй? Чтобы не позориться, - запретить свадьбы вообще, да и роспись в заксе со свидетелями позора.
Елена
Как все тяжко в вашей жизни. Даже если ты взял в жены девочку.. то она очень быстро может распробовать что вокруг есть другие мужчины..это вообще не гарантия ничего
Александр 24
Гарантии нет,но всё-таки какая-то надежда. А возьмёшь в жёны блядь ( на лбу-то не написано,кто она ),то тут уже полный писец.
Наталия Гарига
Вы бы лучше задавались вопросом где вы нашли свой член, когда е@ете все что движется. А то сами ни одной дырки не пропустите, а если у жены кто-то до вас был, то сразу за свой член переживать начинаете. Чего не переживаете когда в каждую дырку его суете?
Елена
Ваши рассуждения наверное слишком древней эпохи принадлежат. Жизнь давно изменилась и чаще именно вторые браки счастливые бывают.и порой уже по ребенку от предыдущем брака у каждого есть.
Виктор Ершов
Жаль! Но Вы даже не поняли о чем было написано. Видимо Вы крайне озобоченный человек. Подлечиться нужно.
Александр 24
Счастливо женат уже 47-й год. Наверное,с Вашей точки зрения,это глубокая древность,но за всё время ни одну минуточку не пожалел,что женился на одной и единственной. Кстати,все мои братья,а нас четверо,и все мои родственники,ни один не развёлся. Ну,а Вы второй раз замуж вышли и Вам повезло,поэтому этот опыт Вы и пытаетесь экстраполировать на всех остальных? Зря всё это.
Наталия Гарига
Еще один носитель великой мужской логики. Всю дорогу рассуждающий о е@ле, но почему то озабоченными считающий других :)))) Кому тут, вы говорите, надо лечиться? :)))))
Елена
Вы свой опыт я свой.
Елена
И скорее всего ваши родители заложили вам это с детства эту модель поведения. Вот вы ее и придерживаетесь.
Иван Семенов
Вы не умная женщина,.. - и видимо любительница орального секса?
Виктор Белогорцев
не смеши, ей не повезло она только создает видимость везения
Виктор Белогорцев
а что бывают умные тетки?
Е Ва
может это не верность, но существует брезгливость и лень

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