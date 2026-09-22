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Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты

Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты

Украина вряд ли входит даже в первую пятерку приоритетных вопросов для президента США Дональда Трампа, утверждает британский журнал The Spectator .

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