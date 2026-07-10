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Сафонов признался, что во Франции начал забывать русские слова

Сафонов признался, что во Франции начал забывать русские слова

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Матвей Сафонов стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», где рассказал ведущим Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлеву, что из-за изучения французского языка начал забывать некоторые слова на русском.

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