Сафонов признался, что во Франции начал забывать русские слова

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Матвей Сафонов стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», где рассказал ведущим Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлеву, что из-за изучения французского языка начал забывать некоторые слова на русском.