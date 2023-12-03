Кандидат в президенты США Кристи раскритиковал соперницу Хейли за слова о Трампе

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подверг критике свою соперницу, бывшего представителя страны при ООН Никки Хейли за ее позицию в отношении Дональда Трампа.
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