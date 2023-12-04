Продала квартиру, взяла кредит. Пенсионерка отдала аферистам 28 млн

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Пенсионерка несколько месяцев общалась по телефону с «сотрудниками МВД, ФСБ и Центробанка». А потом продала квартиру, взяла кредит и «спрятала» набравшиеся 28 миллионов рублей на счёт мошенников — в, по их словам, «безопасное место».