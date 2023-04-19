10 самых сложных программ подготовки военных спецов в мире

Давайте будем откровенны: большинство из нас никогда не рвались служить в армии. Из-за постоянного стресса или скуки (и то, и другое, так или иначе, сопровождает службу в армии) идея связать свою жизнь с армией не кажется особенно привлекательной.
Давайте будем откровенны: большинство из нас никогда не рвались служить в армии. Из-за постоянного стресса или скуки (и то, и другое, так или иначе, сопровождает службу в армии) идея связать свою жизнь с армией не кажется особенно привлекательной.
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