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Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию 32 ребенка из Сирии

Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию 32 ребенка из Сирии

Очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Сирии, возвращена в Россию 10 марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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