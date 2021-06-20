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Евро-2020. День десятый. Италия громит всех на своём пути – остановит ли её Уэльс?

Евро-2020. День десятый. Италия громит всех на своём пути – остановит ли её Уэльс?

Итальянцы завершили оба первых матча Евро со счётом 3:0. Удастся ли им разгромить и валлийцев? Или Уэльс окажется крепким орешком? Пресс-служба УЕФА разместила в «Твиттере» список самых быстрых футболистов Евро-2020.

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Лена Мисько
Швейцария и Турция выяснят, кто займет третье место в группе A и будет претендовать на выход в плей-офф. Турки проиграли свои матчи с общим 0:5, а швейцарцы недотерпели с Уэльсом и разгромно проиграли итальянцам со счетом 0:3 (также как и турки). *** 20 ИЮНЯ, 19:00, ЕВРО-2020, ШВЕЙЦАРИЯ — ТУРЦИЯ, 1.73 — 5.00
Лена Мисько
💥 Италия – самая яркая команда Евро. Две победы по 3:0, зрелищная игра и лучшее исполнение гимна перед матчами. Уэльс может противопоставить «Скуадре Адзурре» разве что настрой Бэйла, который заканчивает карьеру после турнира. Маловато для победы над лидером.
Лена Мисько
⚔️ Время решающих матчей. Сегодня отношения выяснит группа А. Все команды сыграют параллельно.
Лена Мисько
🔥 Иммобиле в огне! Чиро расцвел при Роберто Манчини и рвется к «Золотой бутсе» Евро-2020! История Андрея Рабиновича о том, как доверие тренера может создать машину для штампования голов. https://www.eurosport.ru/football/euro-2020/2021/story_sto8382368.shtml?utm_source=telegram
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ИТАЛИЯ - УЭЛЬС Арбитр Овидиу Хацеган (Румыния) Ассистенты Раду Гингуляк, Себастиан Георге (оба – Румыния) Резервный Орель Гринфельд (Израиль) Видеоарбитр Павел Гиль (Польша) Видеоассистент 1 Франсуа Летексье (Франция) Видеоассистент 2 Бенжамен Пажес (Франция) Видеоассистент 3 Пол ван Букел (Голландия) Инспектор УЕФА Майкл Райли (Англия)
Лена Мисько
договорная ничья между Италией и Уэльсом? это их устроит - и тех и тех
Лена Мисько
у Бейла очень странная прическа
Лена Мисько
Италия забила со стандарта
Лена Мисько
Мяч был пущен со стандарта в сердцевину штрафной, а там Пессина изящно подсек его стопой, сыграв на опережение перед вратарской! Беллиссимо! 1:0
Лена Мисько
и второй следом чуть было не залетел
Лена Мисько
КГБ (Как говорит Бобров), [20.06.21 20:34] Италия – Уэльс: за что удален Ампаду? На 55-й минуте матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 Италия – Уэльс арбитр Овидиу Хацеган удалил игрока гостей Итана Ампаду, сфолившего против Федерико Бернардески. Рефери решил, что защитник ударил соперника шипами, применив чрезмерную силу, а контакт произошел выше бутсы. В таком случае вердикт румынского арбитра можно поддержать. Интересно, что это одна из тех ситуаций, когда коллеги рефери и его судейские начальники согласились бы и с другим решением – вынесением предупреждения. Момент не черно-белый – из тех, в которых нельзя говорить, что арбитр совершил явную и очевидную ошибку. Потому видеоассистенты не вмешались в действия Хацегана. Удаление Ампаду осталось в силе.
Лена Мисько
Не понравилась мне работа судьи в матче Италия - Уэльс Тормозит безбожно Итальяшки валяются - он ведется
Лена Мисько
👏 А вот красивый жест Роберто Манчини: убрал с поля Доннарумму и выпустил на добавленное время ветерана Сальваторе Сиригу – просто, чтобы он сыграл на этом Евро!
Лена Мисько
Сборная Италии в большинстве обыграла Уэльс в заключительном матче группового этапа Евро-2020. Игра в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол на 39-1 минуте забил Пессина.
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ШВЕЙЦАРИЯ - ТУРЦИЯ Арбитр Славко Винчич (Словения) Ассистенты Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (оба – Словения) Резервный Андреас Экберг (Швеция) Видеоарбитр Бастиан Данкерт (Германия) Видеоассистент 1 Кристиан Дингерт (Германия) Видеоассистент 2 Кристиан Гиттельманн (Германия) Видеоассистент 3 Марко Фриц (Германия) Инспектор УЕФА Николай Левников (Россия)
Лена Мисько
6 минута Сеферович с первой попытки проткнул мяч в ворота турков. Швейцарии очень нужна крупная победа.
Лена Мисько
26 минута КРАСОТА! КРАСОТА! КРАСОТА! Шакири внезапно расчехлил правую и завинтил мяч в дальнюю девятку. 2:0 – Швейцария.
Лена Мисько
турки жуть какие унылые
Лена Мисько
Пробуждение в Баку. Чалханоглу вывел Кахведжи на удар, который забил единственным возможным против Зоммера способом – крученым ударом в дальнюю девятку. Все голы красивые сегодня. 2:1.
Лена Мисько
68′ Шакири дубль! 3:1
Лена Мисько
С такой обороной можно было бы и не беспокоиться. Цубер делает голевой хет-трик, Шакири поднимает мяч над Чакыром.
Лена Мисько
Не вовремя сняли Шакири! Джака добегает практически до чужой штрафной, где Сеюнджю укладывает его на газон (желтая). Точка для удара.
Лена Мисько
Турецкая стенка как еще один живой символ этого Евро. Здоровенная дыра в углу, Джака бьет в пустой угол – ШТАНГА.
Лена Мисько
В другом матче группы А сборная Швейцарии одержала победу над Турцией со счетом 3:1. На гол Сеферовича и дубль Шакири турки ответили точным ударом Кахведжи.
Лена Мисько
что-то сегодня футбол совсем не зашел ... перебор видимо завтра 4 матча, но рабочий день... и я даже рада этому)
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [20.06.21 21:23] Роберто Манчини показал, насколько он крут. Сборная Италии – лучшая команда группового этапа. Обыграть Уэльс (1:0) резервным составом (за исключением Верратти) – это красивый ход. Но в плей-офф на одной красоте не пройдешь. Такое ощущение, что красоваться в третьем матче в группе можно было бы и поменьше. Из позитивного – сборная Италии может играть в разный футбол. Ну или по крайней мере, с разными ролями у игроков. Если раньше вингеры смещались в центр под удар или вход в штрафную, то теперь они наоборот занимались доставкой мяча в штрафную, куда наоборот забегали полузащитники из глубины, например, Маттео Пессина. И это говорит о приличном запасе Италии. У других команд такого нет, как показалось по групповому этапу. Так что объективно Италия – лучшая команда на первой части Евро-2020. Подробнее уже в материале. https://www.sportsdaily.ru/articles/sbornaya-italii-idet-k-finalu-evro-2020 Девять очков без пропущенных мячей: сборная Италии идет к финалу Евро-2020

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