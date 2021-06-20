Евро-2020. День десятый. Италия громит всех на своём пути – остановит ли её Уэльс?

Итальянцы завершили оба первых матча Евро со счётом 3:0. Удастся ли им разгромить и валлийцев? Или Уэльс окажется крепким орешком? Пресс-служба УЕФА разместила в «Твиттере» список самых быстрых футболистов Евро-2020.
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