В Орловской области тараканы добрались до святого - гамбургеров

В центре поселка Шаблыкино люди обнаружили молодых тараканов в купленном бургере. В комментариях шаблыкинцы обсуждают, что опубликованные видео с тараканами могут быть происками конкурентов, но все равно не исключают, что их кормят дрянью.
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