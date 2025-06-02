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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

В Орловской области тараканы добрались до святого - гамбургеров

В Орловской области тараканы добрались до святого - гамбургеров

В центре поселка Шаблыкино люди обнаружили молодых тараканов в купленном бургере. В комментариях шаблыкинцы обсуждают, что опубликованные видео с тараканами могут быть происками конкурентов, но все равно не исключают, что их кормят дрянью.

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