Мигрантов-альфонсов поймали силовики в аэропорту Новосибирска

В регионе продолжаются проверки иностранных граждан. Среди них нередко находятся те, кто женится на сибирячках только ради гражданства.
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