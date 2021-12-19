За сутки в России подтверждено 27 967 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3013 2 Санкт-Петербург 1955 3 Московская область 1825 4 Краснодарский край 765 5 Красноярский край 650 6 Нижегородская область 636 7 Пермский край 635 8 Ростовская область 629 9 Свердловская область 621 10 Челябинская область 604 11 Самарская область 588 12 Иркутская область 586 13 Омская область 521 14 Воронежская область 512 15 Алтайский край 498 16 Республика Башкортостан 491 17 Хабаровский край 477 18 Ставропольский край 465 19 Приморский край 454 20 Новосибирская область 382 21 Ленинградская область 357 22 Волгоградская область 357 23 Кемеровская область 351 24 Саратовская область 341 25 Тверская область 329 26 Вологодская область 316 27 Липецкая область 315 28 Пензенская область 309 29 Архангельская область 305 30 Ульяновская область 299 31 Тюменская область 298 32 Владимирская область 290 33 Белгородская область 284 34 Забайкальский край 271 35 Ярославская область 262 36 Амурская область 257 37 Астраханская область 242 38 Кировская область 231 39 Тульская область 230 40 Республика Бурятия 224 41 Орловская область 223 42 Брянская область 223 43 Республика Коми 220 44 Смоленская область 220 45 Тамбовская область 209 46 Оренбургская область 209 47 Ханты-Мансийский автономный округ 199 48 Ивановская область 195 49 Калужская область 195 50 Рязанская область 190 51 Калининградская область 189 52 Томская область 188 53 Республика Карелия 182 54 Новгородская область 176 55 Республика Крым 176 56 Курская область 171 57 Курганская область 170 58 Псковская область 168 59 Мурманская область 167 60 Республика Дагестан 157 61 Сахалинская область 153 62 Костромская область 133 63 Республика Хакасия 127 64 Республика Саха (Якутия) 118 65 Удмуртская Республика 115 66 Республика Мордовия 114 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 113 68 Севастополь 111 69 Республика Марий Эл 106 70 Республика Чувашия 106 71 Республика Адыгея 96 72 Кабардино-Балкарская Республика 95 73 Республика Татарстан 94 74 Республика Ингушетия 80 75 Республика Северная Осетия-Алания 77 76 Чеченская Республика 72 77 Карачаево-Черкесская Республика 66 78 Камчатский край 49 79 Еврейская автономная область 34 80 Республика Алтай 32 81 Магаданская область 30 82 Республика Калмыкия 18 83 Республика Тыва 18 84 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 214 790 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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