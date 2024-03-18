«Ъ»: ОАО РЖД обеспокоилось низкой загрузкой терминала ОТЭКО

Холдинг «Российские железные дороги» снова выступил с предложением учредить для перевозок грузов в своем профиле договоры типа ship-or-pay, подразумевающие взаимные гарантии транспортировки, а также развития инфраструктуры.
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