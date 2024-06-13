Шоссе Марьино — Саларьево будет продлено на юг до поперечного шоссе

Власти Москвы приняли решение расширить трассу Марьино - Саларьево на юг до поперечного шоссе. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительства и строительства Владимира Ефимова, это позволит создать альтернативный маршрут из Троицка в обход Калужского шоссе.