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Фигурант дела о подрыве основателя батальона «АрБат» попросил суд об оправдании

Фигурант дела о подрыве основателя батальона «АрБат» попросил суд об оправдании

Обвиняемый в соучастии в совершении в Москве убийства создателя добровольческого батальона «АрБат», президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна Вараж Манукян (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) попросил суд оправдать его и отпустить домой.

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