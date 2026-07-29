Фигурант дела о подрыве основателя батальона «АрБат» попросил суд об оправдании

Обвиняемый в соучастии в совершении в Москве убийства создателя добровольческого батальона «АрБат», президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна Вараж Манукян (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) попросил суд оправдать его и отпустить домой.