Google не меняется: на Chrome Web Store по-прежнему распространяются опасные расширения

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. Hide YouTube Shorts – расширение браузера Google Chrome, которое после смены владельца превратилось в инструмент для мошенничества с партнерскими программами и слежки за пользователями, отправляя данные о каждом шаге пользователей на сервер Amazon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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