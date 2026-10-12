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Газета.ру

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Вице-канцлер Клингбайль: СДПГ и всю ФРГ ждут непростые времена

Вице-канцлер Клингбайль: СДПГ и всю ФРГ ждут непростые времена

ФРГ, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и правящую коалицию ждут непростые времена. Об этом заявил вице-канцлер страны Ларс Клингбайль в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал газеты Bild.

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