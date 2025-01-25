Татарстанда көндез һава температурасы -9 градус фаразлана

Шимбә, 25 гыйнварда, Татарстанда иртән кайбер районнарда томан төшәргә мөмкин. Татарстан Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү үзәге белдергәнчә, бүген республикада җил көньяк, көньяк-көнчыгыштан исә, аның тизлеге секундына 4-9 метр фаразлана.
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