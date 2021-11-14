Трое в лодке, не считая Европы. Что ждет великие державы в ближайшие 10–15 лет, если никто не наломает дров

Vasily Golov

Китай будет использовать менталитет народа для достижения поставленной цели.Партия сказала- народ ответит Есть. С таким населением Китай добьется своего. У США никакого мессианского духа нет в помине.Совершенно иная цель. Внедрить вою демократию.даже с помощью армии.Привлечь на свою сторону другого государство и отобрать у него часть суверенитета.Какое это мессианство? Россия.Она мечется в поисках.Одни задаются вопросом. Кто МЫ?Европа и США подсказывают.Вы медведи и разговора не будет. Потом тут же утверждает,что Россия идет своим путем.Европа и США показывают тупик,а не проторенную дорогу. Отодвигают Россию на обочину.Третьи начали говорить о неосвоенных огромных территориях России.Запад использует все проблемы в своих целях.Медведя надо загнать в угол,отобрать часть территорий и природные богатства.Мешает им осуществить военным путем ядерных арсенал России.Пятая колонна поможет загнать Россию в тупик,из которого есть один выход.Через разрушение единства народа.