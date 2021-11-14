Картина дня. Финансы

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Трое в лодке, не считая Европы. Что ждет великие державы в ближайшие 10–15 лет, если никто не наломает дров

Трое в лодке, не считая Европы. Что ждет великие державы в ближайшие 10–15 лет, если никто не наломает дров

Наш собеседник – Сергей Караганов, научный руководитель – декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета внешней и оборонной политики.

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Комментарии
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Vasily Golov
Китай будет использовать менталитет народа для достижения поставленной цели.Партия сказала- народ ответит Есть. С таким населением Китай добьется своего. У США никакого мессианского духа нет в помине.Совершенно иная цель. Внедрить  вою демократию.даже с помощью армии.Привлечь на свою сторону другого  государство и отобрать у него часть суверенитета.Какое это мессианство?  Россия.Она мечется в поисках.Одни задаются вопросом. Кто МЫ?Европа и США подсказывают.Вы медведи и разговора  не будет. Потом тут же утверждает,что Россия идет своим путем.Европа и США показывают тупик,а не проторенную дорогу. Отодвигают Россию на обочину.Третьи начали говорить о неосвоенных огромных территориях России.Запад использует все проблемы в своих целях.Медведя надо загнать в угол,отобрать часть территорий и природные богатства.Мешает им осуществить военным путем ядерных арсенал России.Пятая колонна поможет загнать Россию в тупик,из которого есть один выход.Через разрушение единства народа.
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15 час.
Vasily Golov
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15 час.
стас
Согласен с Виктором Ивановым, что о России (об идеях) сказано поверхностно. В частности, идеология российская должна быть не национальной, а интернациональной. И ещё: коммунизм - не рубеж (у автора - недостижимый, а потому - утопия), а направление на политическом горизонте - Китай это знает!
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1
15 час.

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