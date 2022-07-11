Американцы не верят словам о вине Путина в резком подорожании топлива в США

Обозреватель телеканала Fox News Дуглас Мюррей заявил, что американцы не верят слова президента США Джо Байдена о вине российского лидера Владимира Путина в резком подорожании топлива в стране.
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