VW передумал отказываться Polo: хэтчбек ждет обновление

Volkswagen решил не выводить Polo из производства: хэтчбек ждет обновление. Кай Грюниц, руководитель отдела исследований и разработок компании, сообщил изданию Autocar, что после ввода новых экологических норм «Евро-7» модель останется в ассортименте.
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