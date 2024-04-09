В России могут полностью запретить продажу вейпов. Как пишет Комсомольская правда, в Госдуме разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов «в целях народосбережения».
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