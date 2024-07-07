После 23 лет тотальной бандеризации на земле Украины в 2014 году родилась анти-нация "бандеровцы"

Ростислав Ищенко. Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на МайданТрудно не заметить, что украинцы (граждане Украины, не считающие себя русскими, а Россию Родиной), хоть умирать и не желают, но на фронт идут безропотно.