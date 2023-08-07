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Мария Ласицкене: «Травма была неприятная, проведена долгая реабилитация. Думаю, в сезоне еще попрыгаем – как-то жалко уходить в отпуск»

Ласицкене заняла 7-е место с результатом 1,86 м.  – Сегодня вы вне пьедестала. Непривычно? – Ожидаемо, я абсолютно не расстроена.

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