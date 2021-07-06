Глава РБА Филипп Лоу: Не ожидайте, что денежная ставка будет повышена самое раннее до 2024 года

Снижение с $5 млрд до $4 млрд еженедельных покупок облигаций не означает отказа от поддержки в этой областиХочет видеть инфляцию выше 2% в течение ряда кварталовХочет, чтобы рост заработной платы стабСнижение с $5 млрд до $4 млрд еженедельных покупок облигаций не означает отказа от поддержки в этой областиХочет видеть инфляцию выше 2% в течение ряда кварталовХочет, чтобы рост заработной платы стабильно превышал 3%Информационно-аналитический отдел TeleTrade .