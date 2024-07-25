Минобороны: бойцы группировки войск «Запад» за сутки взяли 35 опорных пунктов украинской армии

Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма Военнослужащие группировки российской армии «Запад» в прошедшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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