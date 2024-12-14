Шольц дал обещание не разрешать Киеву бить немецким оружием вглубь России

Заявление, о том, что в случае сохранения своего поста канцлера ФРГ он не выдаст разрешение Украине наносить удары немецким оружием вглубь России, сделал ныне действующий глава Германии Олаф Шольц 14 декабря, сообщает ТАСС.
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