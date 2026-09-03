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Тульские новости

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Тульские предприятия обсудили выход на рынок Марокко

Тульские предприятия обсудили выход на рынок Марокко

Марокко занимает четвертое место по экспорту тульских товаров среди стран Африки и второе среди стран Северной Африки за шесть месяцев 2026 года.

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