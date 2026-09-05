Татарстанда киек кошларга ау сезоны ачылды

Бүген Татарстанда киек кошларга көзге ау сезоны башланды. Ау чорында иминлек чараларын катгый үтәргә кирәк, дип хәбәр итте бүген ТР Биоресурслар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Радик Мотахаров Казанда узган матбугат конференциясендә.
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