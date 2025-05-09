Захарова раскритиковала МИД ФРГ за различия в заявлениях к годовщине Победы на трех языках

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. Спикер МИД России Мария Захарова выразила недовольство по поводу различий в опубликованных на трех языках заявлениях Министерства иностранных дел Германии к 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
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