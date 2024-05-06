Последствия снегопада: режим ЧС в Дегтярске и сотни обрывов проводов

В Дегтярске Свердловской области накануне был введен режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада. Город остался без воды, электроснабжения и тепла, сейчас ведется работа по восстановлению коммунальных услуг.
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