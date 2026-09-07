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USS Abraham Lincoln departs Thailand, heads home after months at sea

After nearly 300 days at sea, the USS Abraham Lincoln aircraft carrier was en route to the United States on Monday following a five-day port visit in Thailand.

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