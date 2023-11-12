Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в пустые ворота

Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в пустые ворота

Российский хоккеист Алексанр Овечкин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов в пустые ворота во время выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где «Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Айлендерс» со счетом 4:1.

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