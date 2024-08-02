На крышу многоэтажки в Севастополе упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS

Оперштаб и пиротехники в Севастополе приняли решение эвакуировать жителей, чтобы безопасно убрать часть сбитой ракеты ATACMS, которую после обследования обнаружили на техническом этаже многоэтажки по улице Симонка.
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