«Меры уже предпринимаются». В России пообещали наказать виновных в обстреле Белгорода

ТГ

Татьяна Гусева

Мне кажется, что виноват не тот, кто пропустил снаряд Точки У, а тот, кто пропустил боеприпасы по дороге на Харьков, и в частности, в Казачью Лопань. То есть, кто сохранил логистику ВСУ в том районе. Разведка должна была донести про все дороги и мосты. Может, я не права, поправьте меня.