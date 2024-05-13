Сенатор Кастюкевич пообещал ответить «негодяям» за обстрел Белгорода Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич пообещал ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) за обстрел Белгорода, в результате которого частично обрушилась жилая многоэтажка.
«Меры уже предпринимаются». В России пообещали наказать виновных в обстреле Белгорода
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Мне кажется, что виноват не тот, кто пропустил снаряд Точки У, а тот, кто пропустил боеприпасы по дороге на Харьков, и в частности, в Казачью Лопань. То есть, кто сохранил логистику ВСУ в том районе. Разведка должна была донести про все дороги и мосты. Может, я не права, поправьте меня.
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Согласна с Татьяной. Давно пора все дороги на границе с европой превратить в фарш,да и аэродромы не мешало бы тоже стереть,ну и мостики подкорректировать. Ведь все точки Y известны!
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15 час.
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