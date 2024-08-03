Призеры Олимпиады-80 посетили премьеру сериала «Игры»

1 августа в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел показ сериала «Игры». Съемочная группа, включая режиссера Евгения Стычкина и продюсеров Александру Ремизову, Ольгу Филипук и Михаила Китаева, представила проект гостям, сообщает «Российская газета».
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