Российские Игры дружбы под угрозой срыва: WADA рвет и мечет, МОК в бешенстве

Фото: социальные сети Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства.
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