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Metro Москва

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Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическая осень

Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическая осень

Столичный регион ожидает заметная смена погодного характера. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, после выходных влияние североатлантических циклонов принесёт в Москву более прохладную и дождливую погоду.

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