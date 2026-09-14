Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическая осень

Столичный регион ожидает заметная смена погодного характера. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, после выходных влияние североатлантических циклонов принесёт в Москву более прохладную и дождливую погоду.
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