Суд отказал в смягчении меры пресечения сёстрам Хачатурян по делу об убийстве отца

Суд в Москве отказал в смягчении меры пресечения сёстрам Хачатурян, против которых в начале года возобновили дело об убийстве их отца Михаила Хачатуряна, передает "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов сестёр.
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