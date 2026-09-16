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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» выиграла все 7 матчей сезона с общим счетом 33:7

« Барселона » продлила победную серию в текущем сезоне. Команда Ханси Флика обыграла « Расинг » со счетом 7:2 в 6-м туре Ла Лиги .

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