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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Правительство отказалось от идеи ЛДПР ввести предельные цены для бензина и дизеля

Правительство не поддержало ограничение цен на бензин и дизель. Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, отмечается в проекте отзыва на законопроект, внесенный осенью депутатами ЛДПР.

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