Правительство отказалось от идеи ЛДПР ввести предельные цены для бензина и дизеля

Правительство не поддержало ограничение цен на бензин и дизель. Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, отмечается в проекте отзыва на законопроект, внесенный осенью депутатами ЛДПР.