Глава чешского генштаба пожаловался на недобор в армию

Призыв на службу в вооруженных силах Чехии выполняется не в тех масштабах, которые необходимы для обороноспособности страны, заявил начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка 18 октября на пражской военной выставке, передает чешская газета ЧТК.
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