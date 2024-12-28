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Вице-премьер Сербии заявил о давлении Байдена на Белград

Вице-премьер Сербии заявил о давлении Байдена на Белград

Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey Вице-премьер Сербии Александр Вулин в эфире телеканала "Прва" обвинил администрацию пока еще действующего президента США Джо Байдена в попытках надавить на Белград санкциями в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

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