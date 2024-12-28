Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey Вице-премьер Сербии Александр Вулин в эфире телеканала "Прва" обвинил администрацию пока еще действующего президента США Джо Байдена в попытках надавить на Белград санкциями в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).